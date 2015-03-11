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مؤتمر بكلية الطب جامعة المنوفية حول جراحات الجهاز الهضمى

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مؤتمر بكلية الطب جامعة المنوفية حول جراحات الجهاز الهضمى مؤتمر بكلية الطب جامعة المنوفية حول جراحات الجهاز الهضمى
ينظم قسم الجراحة بكلية الطب جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، مؤتمرا حول جراحات الجهاز الهضمى والمناظير فى الفترة من 14 إلى 15 من مارس الحالى.

وقال الدكتور أشرف عبد الهادى رئيس المؤتمر فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين الجديد فى جراحات الجهاز الهضمى والمناظير منها عمليات أورام القولون وتصليح السقوط الشرجى الكامل بالمنظار إلى جانب محاضرات علمية حول هذه الجراحات.

كما أشار إلى أن المؤتمر سيستضيف البروفيسور برندن ماكلروى، الذى سيشارك فى إجراء بعض الجراحات الصعبة.
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