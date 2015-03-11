مدير أمن المنوفية ينفي سرقة أسلحة نارية في واقعة إشعال النيران بكمين القاصد

نفي اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية ما تردد عن سرقة مجهولين الأسلحة النارية لأفراد كمين القاصد الأمني خلال واقعة إشعال النيران في الكمين ، مؤكدا أن المجهولين قاموا بإشعال النيران بكمين القاصد الواقع بجوار معهد الكبد القومي بشبين الكوم فجر اليوم الأربعاء مستخدمين زجاجات المولوتوف وفروا هاربين.

وقال مدير الأمن في تصريح له اليوم أنه فور تلقي أخطار شرطة النجدة بإشعال النيران في الكمين انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأطفاء ونجحوا في السيطرة على النيران ، مؤكدا أن الشواهد تؤكد تورط عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية في الحادث ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق من المباحث برئاسة اللواء جمال شكر مدير المباحث بالتنسيق مع رجال الأمن الوطني لسرعة ضبط المتورطين.