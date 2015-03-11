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السجن 16 عاما في نيويورك لنجل رئيس سورينام بتهمة مساعدة حزب الله اللبناني

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السجن 16 عاما في نيويورك لنجل رئيس سورينام بتهمة مساعدة حزب الله اللبناني السجن 16 عاما في نيويورك لنجل رئيس سورينام بتهمة مساعدة حزب الله اللبناني

نجل رئيس سورينام

حكمت محكمة في نيويورك الثلاثاء، على نجل رئيس سورينام بالسجن لأكثر من 16 عاما بتهمة محاولة تقديم الدعم لحزب الله اللبناني المدرج على قائمة الارهاب الامريكية وبتهريب اسلحة وكوكايين.

واوقف دينو بوترس (42 عاما) في بنما في أغسطس 2013 وتم ترحيله الى نيويورك حيث وجه اليه الاتهام في نوفمبر الماضي.

واقر بوترس بمحاولة تقديم مساعدة الى حزب الله والتآمر من اجل تهريب كوكايين الى الولايات المتحدة وحمل سلاح ناري.

واقر بوترس بانه عرض لقاء حصوله على ملايين الدولارات تقديم مساعدة الى اشخاص اعتقد انهم يعملون لصالح حزب الله تبين انهم عملاء امريكيين سريين، كما اقترح ان يستخدموا سورينام قاعدة لشن هجمات ضد مصالح اميركية مستغلا بذلك منصبه كمدير لوحدة مكافحة الارهاب الذي عينه فيه والده.

وقال المدعي الفدرالي في مانهاتن بريت برارا في بيان ان “دينو بوتيرس كان يفترض به ان يحارب الارهاب. الا انه اخل بمهامه الرسمية وحاول تقديم الدعم لحزب الله”.

وسورينام دولة صغيرة في اميركا الجنوبية عدد سكانها نصف مليون نسمة وكانت نالت استقلالها من هولندا في 1975. وتعاني البلاد من مشاكل دائمة لجهة تهريب المخدرات وتبييض اموال والتنقيب غير المشروع عن الذهب.

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