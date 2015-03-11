رئيس بنك مصر: البنوك تمتلك السيولة الكافية لتمويل مشروعات مؤتمر شرم الشيخ

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن الجهاز المصرفى المصرى يمتلك سيولة تتجاوز الـ600 مليار جنيه، تنتظر كافة المشروعات التى سوف تنبثق عنها فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى – مصر المستقبل – والذى تفصلنا عنه بدء فعالياته أقل من 48 ساعة، مؤكدًا أن القطاع المصرفى أدى دوره فى خدمة الاقتصاد المصرى وسيظل الحصن الأمين الذى يغذى شرايين المشروعات بكافة أنواعها وأحجامها.

وأضاف "الإتربى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بنك مصر سوف يشارك فى مؤتمر شرم الشيخ، بوفد رفيع المستوى من القيادات العليا بثانى أكبر البنوك المصرية، بعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين المنتظر حضورهم المؤتمر للتعرف على الفرص الاستثمارية، مما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية وزيادة نسب التشغيل، مما ينعكس على نمو الناتج القومى لمصر خلال السنوات القادمة.