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ضبط 12 كيلو بانجو بحوزة فلاحين وفران بالمنيا

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ضبط 12 كيلو بانجو بحوزة فلاحين وفران بالمنيا ضبط 12 كيلو بانجو بحوزة فلاحين وفران بالمنيا
تمكنت أجهزة مديرية امن المنيا بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط 12 كيلو بانجو بحوزة فلاحين وفران بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث المخدرات يفيد ضبط كل من أحمد م 21 سنة فران، ومحمد ش 27 سنة فلاح، وصلاح ش 22 سنة فلاح من مطاى، وبحوزتهما 17 لفافة بانجو كبيرة تزن حوالى 7 كيلو بانجو بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 965 لسنة 2015 إدارى مركز مطاى.

كما تم ضبط أبوشوك ن 47 سنة فلاح من بنى مزار وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات بقصد الاتجار، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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