ضبط 12 كيلو بانجو بحوزة فلاحين وفران بالمنيا

تمكنت أجهزة مديرية امن المنيا بالتنسيق مع مباحث المخدرات من ضبط 12 كيلو بانجو بحوزة فلاحين وفران بقصد الاتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث المخدرات يفيد ضبط كل من أحمد م 21 سنة فران، ومحمد ش 27 سنة فلاح، وصلاح ش 22 سنة فلاح من مطاى، وبحوزتهما 17 لفافة بانجو كبيرة تزن حوالى 7 كيلو بانجو بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 965 لسنة 2015 إدارى مركز مطاى.
كما تم ضبط أبوشوك ن 47 سنة فلاح من بنى مزار وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 5 كيلو جرامات بقصد الاتجار، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.