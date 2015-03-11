القبض على 2 من قيادات الإخوان وضبط كيلو هيروين بحوزة عاطلين بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قياديين من جماعة الإخوان الإرهابية.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

كان ضباط إدارة البحث الجنائى، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات قد تمكن من ضبط عدد (2) "من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وهما كل من "رضا سعيد محروس" طبيب ومقيم قرية العالمية دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1325/2015 إدارى مركز الدلنجات "تحريض على التظاهر وأعمال عنف، و"عبدالجواد عطية فرج عمرو" مدرس ومقيم قرية زهور الأمراء دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1743/2015 إدارى مركز شرطة الدلنجات "تحريض على التظاهر وأعمال عنف". وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كيلو هيروين وبانجو بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مدير أمن البحيرة فى إطار توجيهات وزير الداخلية لإعادة الانضباط للشارع، تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 5 عاطلين بدائرة مركز شرطة بدر وبحوزتهم كيلو هيروين وبانجو بقصد الاتجار بالبحيرة.

من ناحية أخرى رصدت الأجهزة الأمنية بالبحيرة انخفاض معدل تعاطى السائقين للمواد المخدرة خلال الحملات المرورية المستمرة.

وكان قد تمكن قبل قليل ضباط إدارة مباحث المرور بالبحيرة، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبمشاركة أطباء من وزارة الصحة، من ضبط سائق يتعاطى المخدرات أثناء القيادة، وذلك خلال حملة مرورية بدائرة مركز دمنهور أمام إدارة المرور تم فحص عدد (15) من السائقين، وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لعدد (1 فقط) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكورين، وأمر اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بعرضهم على النيابة العامة.