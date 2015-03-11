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الحرس الثورى الإيرانى: حررنا 85% من أراضى سوريا

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الحرس الثورى الإيرانى: حررنا 85% من أراضى سوريا الحرس الثورى الإيرانى: حررنا 85% من أراضى سوريا
قال مستشار القائد العام للحرس الثورى الايرانى اللواء حسين الهمدانى إن القادة العسكريين الايرانيين تمكنوا من تحرير 85% من الاراضى السورية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء، عن الهمدانى قوله إن الحرس الثورى الايرانى بدأ بتأسيس مجموعات دينية جديدة فى سوريا فيما أسس 42 لواء وحوالى 140 كتيبة تقاتل فى سوريا لصالح نظام الرئيس بشار الأسد.

واعتبر المسئول الايرانى انشاء قوات الباسيج ـ وهى قوات التعبئة الشعبية ـ فى سوريا من أهم انجازات ايران خلال الاعوام الماضية، مشيرة إلى أن الباسيج بدأ يتكون فى العراق ايضا.
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