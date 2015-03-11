ضبط هارب من أحكام قضائية بطما في سوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط هارب من أحكام قضائية بطما بسوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة طما يتضمن تواجد المحكوم عليه الهارب

> المدعو محمد مهدي حلبي أبو رحاب 35 سنة عامل ويقيم بناحية العتامنه – دائرة المركز في القضية رقم 13747 جنايات مركز قليوب لسنة 2011 كلي 1779 بنها لسنة 2011 حصر لسنة 2013 ” قتل عمد ” غيابي مؤبد داخل مسكنه.

وتم استهداف المذكور داخل مسكنة وضبطه 00 وبالكشف عليه بوحدة مباحث المركز تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا، ومنها القضية رقم 426 جنح قسم الخصوص لسنة 2011 حصر 336 لسنة 2012 غيابي حبس 6 شهوربجلسة 5/3/2012 سرقة تيار كهرباء، القضية رقم 430 جنح قسم الخصوص لسنة 2011 حصر 338 لسنة 2012 غيابي حبس 6 شهور، بجلسة 5/3/2012 ” سرقة تيار كهرباء “، القضية رقم 428 جنح قسم الخصوص لسنة 2011 حصر 337 لسنة 2012 غيابي حبس 6 شهور بجلسة 5/3/2012 ” سرقة تيار كهرباء “، القضية رقم 196 جنح قسم مدينة نصر لسنة 2009 حصر 6540 لسنة 2009 غيابي حبس أسبوعين بجلسة 16/3/2009 ” تبديد “.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال المركز اليوم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.