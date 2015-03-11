تغريم زوج غاضب حطم آيباد زوجته

عدلت محكمة استئناف الفجيرة الحكم في قضية الاعتداء باللفظ على المجني عليها من قبل زوجها، واتلاف الايباد الخاص بها بان قام برميه على الارض بقوة، بعد احتدام الشجار بينهما، جاء الحكم بتخفيض مبلغ الغرامة المالية الى 800 درهم بدل 2300 درهم.

الغرامة لطبيبة نسائية تسببت بعاهة مستديمة لمريضة عربية

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> ايدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم في قضية خطأ طبي ادى الى عاهة مستديمة لمريضة من الجنسية العربية على يد طبيبة في احد المشافي الخاصة بالإمارة،بدفع غرامة مالية الف درهم واحالة القضية الى المحكمة المدنية.

> وكان المدعي زوج المتضررة قد أقام دعوى ضد طبيبة نسائية تعمل في أحد المستشفيات الخاصة بالإمارة ،تسببت في اصابة زوجته في العقد الثالث من عمرها بعاهة مستديمة (استئصال الأنبوب الأيمن من الرحم)ادى الى نزيف حاد نجم عنه فقر في الدم ووفاة توأمها بسبب تشخيصها الطبي الخاطئ .

في التحقيقات انكرت الطبيبة المعالجة التهمة الموجهة اليها ، وعليه تم تشكيل لجنة طبية نظرت في امر التشخيص، وخرجت برأي محايد مفاده وجود خطأ طبيمن قبل الطبيبة، وتشخيصها الخاطئ للمريضة الذي نجم عنه التسبب في انفجار الرحم ووفاة التوأم في الشهر الثاني من الحمل وإصابة المجني عليها بعاهة دائمة ، واصبحت نسبة حملها في المستقبل ضعيفة جدا.

> والمدعي زوج المجني عليها بصدد المطالبة بتعويض مالي عن الاضرار النفسية التي لحقت بزوجته والعائلة جراء الخطأ الطبي الجسيم ، الذي اثر سلبا في عملية الانجاب في المستقبل.

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>الحبس والدية لوفاة شاب خطأ اسفل عجلات صديقه

وفي قضية اخرى قضت محكمة استئناف الفجيرة بتأييد الحكم في قضية وفاة شاب خطأ في حادث دهس اودى بحياته ، اثناء تواجده مع صديقه سائق السيارة الذي لقي حتفه اثناء جلوسه على مقدمة السيارة ووقوعه اسفل عجلاتها ليلاقي حتفه .

جاء التأييد لما سبق بالحبس 3 اشهر وإلزامه دفع الدية الشرعية لورثة المتوفي وقدرها 200 ألف درهم وتأدية كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، عن تهمتي التسبب خطأ بوفاة المجني عليه.

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