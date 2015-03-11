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جنرال موتورز والمنصور يعلنان الطرازات التى ستقدم خلال معرض أوتوماك فورميلا

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جنرال موتورز والمنصور يعلنان الطرازات التى ستقدم خلال معرض أوتوماك فورميلا جنرال موتورز والمنصور يعلنان الطرازات التى ستقدم خلال معرض أوتوماك فورميلا
قررت شركتا المنصور وجنرال موتورز إقامة مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الطرازات التى سيتم تقديمها خلال معرض اوتو ماك فورميلا -2015، بالإضافة لطرح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة جنرال موتورز سزف تشارك فى المؤتمر الاقتصادى، حيث أن شركة جنرال موتورز اعلنت أن ماريو سبانجينبرج - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز افريقيا سيكون فى قائمة أبرز المتحدثين حول العمالة المصرية الماهرة.

وأضافت الشركة، يأتى ذلك تأكيداً على أنها شريك استراتيجى للحكومة المصرية فى دعم الاقتصاد، يشارك ماريو سبانجينبرج - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز أفريقيا فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى سيقام فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى بمدينة شرم الشيخ.

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