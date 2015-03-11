دفن جثة متهم قتل أثناء ضبطه متورطا فى حريق سيارات مصنع بكرداسة

قررت نيابة كرداسة برئاسة المستشار هادى عزب، بدفن جثة متهم أكدت تحريات الأمن تورطه فى اقتحام إحدى الشركات وإضرام النيران بـ 16 سيارة تابعة للمصنع بشارع ناهيا، الأحد الماضى، بمساعدة 9 أشخاص آخرين، كما استدعت النيابة العامة القوة الأمنية المرافقة للحملة الأمنية التى أطلقت النيران عليه أمس الثلاثاء، لسماع أقوالها بشأن الواقعة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن الوطنى، أن المتهم "السيد.م.أ"، مقيم بناهيا كرداسة بالجيزة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا وآخرها تعطيل انتخابات الاستفتاء الأخيرة وقضية أخرى بحيازة أسلحة نارية.

واستهدفت قوات الأمن- عقب تقنين الإجراءات وبعد التنسيق مع مديرية أمن الجيزة- المتهم الذى بادر بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح آلى كان بحوزته تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه وضبط بحوزته السلاح الآلى المستخدم، وخزينتين، وعدد من الطلقات، وطبنجة عيار 9 مم مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية منذ يناير 2011.