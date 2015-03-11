القبض على 6 متهمين باقتحام النيابة وحريق الكنيسة المعمدانية ببنى مزار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على 6 متهمين هاربين من وقائع التعدى على مراكز الشرطة والمنشآت العامة خلال أحداث الشغب بالمنيا فى أغسطس 2013.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على 3 متهمين من مركز ديرمواس والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3529 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس اقتحام النيابة العامة، (متهم من مركز بنى مزار والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7067 لسنة 2013 إدارى مركز بنى مزار حريق الكنيسة المعمدانية، فيما تم ضبط 2 من مركز مغاغة والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 800 لسنة 2013 اقتحام المركز).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 متهمين هاربين من وقائع التظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف.

فيما تم القبض على 3 متهمين آخرين مطلوبين فى قضايا جنائية متنوعة منها سرقة بالإكراه وقتل وشروع فى قتل.