تجديد حبس 3 طلاب من الإخوان 15 يوما لاتهامهم بحرق مبنى حى الهرم

قررت النيابة العامة، تجديد حبس ثلاثة طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة العجوزة، حول تورطهم فى الانضمام لجماعة إرهابية، واستهداف المنشآت العامة، وإشعال النيران فى مبنى حى الهرم.

والطلاب الصادر بحقهم قرار تجديد الحبس هم: (ياسر فتيان محمد فتيان، الطالب بالفرقة الثانية كلية الصيدلة، ومحمد سيد بوشى، الطالب بالفرقة الأولى كلية العلوم، وجهاد عبد الله عبد الصادق، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة) .

أسندت النيابة العامة للطلاب المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والمشاركة فى مظاهرات مخالفة للقانون، وترويع المواطنين، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإشعال النيران فى مبنى حى الهرم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الطلاب بتاريخ 25 يناير الماضى، وذكرت التحريات المقدمة ضدهم للنيابة العامة أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، واعتادوا الخروج فى المظاهرات التى ينظمها التنظيم بنطاق محافظة الجيزة، فضلا عن تورطهم فى واقعة إشعال النيران فى مبنى حى الهرم.