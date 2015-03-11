تفاصيل قتل أسرة لجارهم بين يدى أمه بالشرقية بسبب البانجو

"أنا عايزة حق محمود ابنى ملحقش يفرح، لسة متزوج من 7 شهور وترك زوجته حامل فى شهرين، وعمرنا ما عملنا حاجة وحشة فى حد واللى حصل لينا عمرنا ما كنا نحلم بيه دأنا لما كنت بتفرج على التليفزيون على حوادث القتل كنت بعيط بدموع على الناس، اللى حصل لينا مش يرضى ربنا وكمان ضربوا زوجى وسامح أصيب بعاهة فى يده وشغله بيده، وله بنتين واللى حصل لينا دا موت وخراب ديار".

كانت تلك كلمات "حنان محمود عليوة" 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة عزبة ظاظا التابعة لقرية أكوة ديرب نجم بالشرقية، والتى قام 5 من جيرانها بقتل نجلها "محمود " 24 سنة بين يديها، بطعنه عدة طعنات بالجسد، على خليفة رفض شقيقه الأكبر "سامح" 31 سنة لسلوكهم السيئ وشرب المخدرات بالشارع وأمام منزلهم المجاور لهم، وتسببهم فى عدم مرور السيدات بالشارع بسبب سلوكم السيئ.

تقول الأم: "ربنا رزقنى بثلاثة أبناء سامح 31 سنة، وسماح 30سنة، ومحمود 26 سنة، وزوجى موظف بسيط بالرى وسامح ومحمود يعملان فى مجال الحدادة، بشرم الشيخ، وبينزلوا البلد كل شهر ونص يمضوا معانا أسبوع إجازة، وسامح متزوج وعنده بنتين ملك 7 سنوات ورودينا عام ونصف ومحمود متزوج منذ 7 أشهر وزوجته حامل فى شهرين".

وأضافت الأم المكلومة: "أنا عمرى ما كنت أحلم يحصل لينا كدا، وكل القصة احنا اشترينا منزل من عام ونصف مجاور لجيران لينا ولادهم كل ليلة يشربوا مخدرات أمام المنزل وسامح نبه عليهم أكثر من مرة بشكل ودى بعدم الجلوس أمام المنزل، ويوم الخميس الماضى حضر سامح ومعه محمود من شرم الشيخ كنت نايمة سمعت محمود بينادى على أبوه، ويقوله الحق عيال سامى جارنا بيتشاجروا مع سامح، وطلعت أشوف فى أيه لقيت عبد النبى وشقيقه إبراهيم بيضربوا فى محمود فى الشارع، ومحمود جرى منهم عند أختى دخل المطبخ دخلوا وراه وطعنوه حتى الموت".

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد سامى الحسينى، مأمور ديرب نجم، يفيد وصول "محمود م ع" 26 سنة حداد للمستشفى العام بديرب، متأثر بإصابته بجرح نافذ.

وتبين من التحقيقات التى باشرها الرائد عصام عتيق، رئيس مباحث ديرب نجم، قيام كل من "بهاء ع م" 19 سنة، وكل من "سامى" وأبناءه "إبراهيم وخالد وعبد النبى" مقيمين أكوة ديرب نجم، بالترصد لـ"سامح م ع" 30 سنة حداد، بعد يوم من عودته من عمله بشرم الشيخ والتعدى عليه، بالسكين على خلفية معاتبته للمتهمين بعدم شرب البانجو أمام منزله المجاور لمنزلهم، وتهديدهم بالاتصال بالشرطة، وأثناء معرفة شقيقه "محمود "بماحدث له ذهب للدفاع عنه فتم قتله بعدة طعنات.

فيما قال العديد من أهالى القرية، إن المتهمين سلوكهم سيئ ودائمى التعدى على أقاربهم والأهالى بالقرية، وتمكن الرائد عصام عتيق، رئيس المباحث ومعاونه الملازم أول أحمد عويضة برئاسة المقدم أسامة ربيع، مفتش مباحث ديرب نجم، من ضبط الجناة وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.