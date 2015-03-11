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النيابة تستدعى مديرة مدرسة بكرداسة بعد وفاة طالب صعقا بالكهرباء

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النيابة تستدعى مديرة مدرسة بكرداسة بعد وفاة طالب صعقا بالكهرباء النيابة تستدعى مديرة مدرسة بكرداسة بعد وفاة طالب صعقا بالكهرباء
استدعت نيابة كرداسة برئاسة المستشار هادى عزب، مديرة مدرسة بمنطقة كرداسة، وذلك فى واقعة صعق طالب بالكهرباء بعد خروجه من المدرسة، وسؤالها عن تقاعس إدارة المدرسة فى محاولة غلق محول الكهرباء من عدمه.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة كرداسة، أن الطالب أحمد إسماعيل، بالمرحلة الابتدائية، أصيب بحروق متفرقة بجميع أنحاء جسده بعد لمسه للمحول الكهربائى المجاور للمدرسة، والذى يبعد عنها بمسافة حوالى 150 مترا.

وأضافت التحريات، أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج العاجل منذ 5 أيام، ولكنه لقى مصرعه أمس نتيجة تأثره بجراحه، وأمرت النيابة العامة بدفن جثته لمعرفة سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات تكميلية من قبل رجال الأمن.

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مصر 365