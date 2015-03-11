حبس صاحب ورشة مفاتيح بالشرقية لإدارتها لتصنيع السلاح للخارجين عن القانون

أمر عبد العزيز موسى وكيل أول نيابة الإبراهيمية بالشرقية، برئاسة أمير سويلم، حبس صاحب ورشة مفاتيح لإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية للعناصر الإجرامية الخارجة عن القانون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى باشرت معه بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد حسام حسين رئيس مباحث الإبراهيمية، ومعاونيه النقيبين إسلام راشد ومحمد ثروت، بالتنسيق مع الملازم أول أمير سعد من ضبط "حسبو ا ح" 35 سنة صاحب ورشة مفاتيح ومقيم دائرة المركز، لإدارته ورشة لتصنيع السلاح وبيعه للخارجين عن القانون.

بمداهمة الورشة تم ضبط "4 طبنجات تحت التعديل و5 قطع مواسير مختلفة الأشكال و41 قطعة صغيرة الأحجام من أجزاء السلاح و4 قطع منزلق على جسم السلاح و3 هياكل من جسم السلاح وماسورة بندقية و2 سوستة أدوات وماكينة خراطة ومنشار وجاكوش".