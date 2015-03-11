مباحث منيا القمح تضبط موظفين بحوزتهما بندقية و9000 قرص مخدر

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، من ضبط موظفين بالمعاش، بحوزتهما بندقية و9000 قرص مخدر بقصد الترويج.

تم التحفظ عل المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد قيام النقيب محمود شكرى معاون مباحث منيا القمح، بالتنسيق مع النقيب محمد فؤاد معاون المباحث، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث، بعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية من ضبط "عادل م م" 48 سنة موظف بالمعاش و"عبد الرؤف ن د" موظف بالمعاش مقيمين سنهوت دائرة مركز منيا القمح، وبحوزتهما بندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش وعدد 9070 قرصا مخدرا وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالى. وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، برئاسة النقيب محمود كمال رئيس المباحث، من ضبط مسجل بحوزته بندقية و7 طلقات بقصد سرقة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد شمس نجاح رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، يفيد قيام الملازم أول رامز كمال، والملازم أول أحمد دياب والملازم أول محمد عرفة، معاونى مباحث قسم شرطة صان الحجر، من ضبط "نصر ح م" 42 سنة عاطل ومقيم البلاسى مركز المنزلة مسجل شقى خصر تحت رقم 308 فئة ج سرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية آلى وعدد سبع طلقات من ذات العيار.

وأفاد محضر الشرطة أن المتهم قام بحيازة السلاح بقصد القيام بأعمال البلطجة وسرقة السيارات كرها عن قائديها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1535 جنايات صان الحجر لسنة 2015.

على جانب آخر، تمكن أمين الشرطة شريف السيد، رئيس نقطة تأمين مستشفى أبوكبير العام بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل أثناء تواجده بالمستشفى بحوزته فرد خرطوش وسنجة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد قيام أمين الشرطة "شريف السيد "رئيس نقطة تأمين مستشفى أبوكبير العام، من الاشتباه بشخص أثناء قيامه بزيارة أحد أقاربه بالمستشفى.

تم ضبط المتهم "محمد أ م" عاطل ومقيم دائرة المركز، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على فرد خرطوش و3 طلقات عيار 12 وكمية من مخدر البانجو بقصد التعاطى وسنجة، وتحرر له المحضر رقم 7087 جنايات أبوكبير، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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