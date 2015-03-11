تناول الأسماك يحميك من سرطان القولون القاتل

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الأسماك يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو أحد أخطر الأورام القاتلة على مستوى العالم.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة لوما ليندا الأمريكية، وشملت حوالى 78 ألف متطوعاً، أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك والخضروات، ويبتعدون عن اللحوم الحمراء، تنخفض فرص إصابتهم بسرطان القولون واالمستقيم بنسبة 43% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها.

وأوضحت الدراسة أن هناك العديد من عوامل الخطورة التى ترفع فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتشمل:تناول الخمور والإسراف فى تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مثل السوسيس والسجق والبسطرمة والتدخين وفرط الوزن، ولفتت الدراسة أن الأشخاص النباتيين غالباً ما يتبعون حمية غذائية صحية، ولذا تقل فرص إصابتهم بالسمنة، والتى تعد أحد أهم عوامل الخطورة المسببة للسرطان.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Internal Medicine"، كما نشرت أمس على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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