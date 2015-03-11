محافظ الإسماعيلية: مهمتنا إخراج انتخابات البرلمان بالشكل اللائق بمصر

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة يقفون على الحياد تماما من جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة لتخرج انتخابات البرلمان بالشكل اللائق بمصر، مشددا على أنه لم ولن تكون للتنفيذيين أى توجهات سياسية أو حزبية، مشيرا إلى أنه محافظ لجموع شعب وجماهير الإسماعيلية بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم السياسية والحزبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع أعضاء مجلس إدارة بيت العائلة لمركز ومدينة فايد مساء أمس.

وناقش محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عددا من الموضوعات والقضايا الجماهيرية التى تهم مواطنى وأهالى مركز ومدينة فايد.