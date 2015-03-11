أطباء يكشفون أسباب إصابة 44 تلميذا فى أسيوط بالتينيا والقراع

أثار اكتشاف ٤٤ حالة لتلاميذ مصابين بمرض التينيا والقراع العسلى، حالة من الزعر والقلق بين طلاب المدارس، وكشف الدكتور طارق الدهبى مدير الطب الوقائى بأسيوط أن (التينيا) هى أحد الأمراض الجلدية الشائعة الناتجة عن النمو الزائد للفطريات على سطح الجلد ويزداد معدل انتشارها فى البلدان ذات المناخ الحار، ويرجع السبب فى حدوث التينيا الملونة إلى وجود نوع من الفطريات يتعايش بشكل طبيعى على سطح الجلد ولكن فى ظل ظروف وعوامل معينة قد ينشط هذا الفطر وينمو بصورة كبيرة مما يؤدى إلى حدوث تغير فى لون الجلد، وأكد أن سببها ارتداء الأحذية والجوارب لفترة طويلة، وانتقال العدوى عن طريق ارتداء ملابس شخص مصاب أو استعمال أدواته كالفوط وغيرها. وانتقال العدوى بواسطة المراحيض العامه غير النظيفة، وكذلك انتقال العدوى بين طالب مصاب بالقراع إلى زميله بسهولة بسبب الاختلاط لفترات طويلة.

وفى نفس السياق قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالتنسيق مع مديرية الصحة، تكثف من إجراءاتها الوقائية لحماية التلاميذ من انتشار العدوى وعلاج التلاميذ المصابين، وأضاف المصدر أن المديرية قامت بمنح التلاميذ ١٥ يوما إجازة مرضية لتلقى العلاج وحتى تماثلهم للشفاء ويتم مد الإجازة فى حال عدم استجابة التلاميذ للعلاج.