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بالفيديو.. وزير المالية: 112 دولة ستشارك في المؤتمر الاقتصادي

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بالفيديو.. وزير المالية: 112 دولة ستشارك في المؤتمر الاقتصادي بالفيديو.. وزير المالية: 112 دولة ستشارك في المؤتمر الاقتصادي

وزير المالية هاني قدري

قال هاني قدري، وزير المالية، إن هناك 112 دولة ستشارك في المؤتمر الاقتصادي، ونسبة حضور المصريين المشاركين في المؤتمر ستكون 45%، بينما ستصل نسبة المشاركين من الأجانب والعرب إلى 55%، بالإضافة لمشاركة 30 زعيما على مستوى ملوك ورؤساء الدول، وأولياء العهد ورؤساء الوزراء، وهم طلبوا أن تكون هناك كلمة لهم لمصر، وقد سمحنا لهم بها، وهي لفتة طيبة منهم، وستدل على أن العالم يقف مع .

وأضاف وزير المالية، في لقاء على فضائية ” سي بي سي ”  مساء أمس الثلاثاء :” أن مديرة صندوق النقد الدولي ستشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى مؤسسات عديدة، ولن أبالغ عندما أقول إن هناك مؤسسات طلبت المشاركة في المؤتمر، ولكننا لم نستطع تلبية طلباتهم نظرا لأن التسجيل كان قد انتهي وجميع الأماكن قد شغلت ” .

واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي يقدم رسالة واضحة بوجود نظام سياسي واقتصادي في مصر يلقى دعم العالم، وهذه أقوى رسالة من الممكن أن تدعم أي .

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