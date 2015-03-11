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ولاية أمريكية تصوت لصالح الإعدام بالرصاص حال عدم توفر “الحقن المميتة”

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ولاية أمريكية تصوت لصالح الإعدام بالرصاص حال عدم توفر “الحقن المميتة” ولاية أمريكية تصوت لصالح الإعدام بالرصاص حال عدم توفر “الحقن المميتة”

القتل بعيار نارى – ارشيفية

أقر مجلس شيوخ ولاية يوتا الأمريكية مشروع قانون، أمس الثلاثاء يسمح للولاية بإعدام السجناء المدانين رميًا بالرصاص عندما لا تتوافر الحقن المميتة.

وذكر مجلس يوتا التشريعي، أنه تم تمرير مشروع القانون بموافقة 18 عضوا مقابل رفض 10 .

ودفع مقدم مشروع القانون، بول راي، بأن الإعدام بالرصاص هو أكثر إنسانية وأقل كلفة من الحقن المميت. ويتجه المقترح الآن إلى مكتب الحاكم جاري هيربرت من أجل التوقيع عليه ليصبح قانونا.

يذكر أن الـ 32 ولاية أمريكية التي تسمح بعقوبة الإعدام قد أعدمت 34 سجينا في 2014، بحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام.

وولاية أوكلاهوما حاليا هي الوحيدة في الولايات المتحدة التي ستسمح باستخدام الرصاص في إعدام السجناء.
> الألمانية

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