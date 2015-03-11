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"الزراعة": افتتاح أول متحف حيوانى بحديقة الجيزة بعد المؤتمر الاقتصادى

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"الزراعة": افتتاح أول متحف حيوانى بحديقة الجيزة بعد المؤتمر الاقتصادى "الزراعة": افتتاح أول متحف حيوانى بحديقة الجيزة بعد المؤتمر الاقتصادى
يفتتح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أول متحف حيوانى بحديقة حيوان الجيزة بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى الذى يعقد بشرم الشيخ 13 مارس الجارى، وذلك بعد استكمال كل أعمال التطوير، حيث يضم أقدم معروضات للحيوانات المحنطة، والهياكل العظمية، وأدوات لعرض دورة حياة الحيوانات فى صورة ، بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المومياوات الأثرية والتى يصل عمر بعضها إلى 300 عام قبل الميلاد.

وقال الدكتور عصام البطاوى مدير حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم استكمال جميع أعمال تطوير المتحف الحيوانى، ويشمل 3 طوابق داخل حديقة الحيوان، ويضم 2366 نوعا من الطيور والثدييات والزواحف وجماجم الحيوانات ورؤوس الحيوانات والهياكل العظمية للحيوانات، منها 1352 نوعا من الطيور و555 نوعا من الثدييات و259 نوعا من الزواحف و115 نوعا من جماجم الحيوانات و61 رأسا لحيوانات و25 هيكلا عظميا، وتعد هذه المجموعات من المحنطات التى لها مرجعية ضخمة فى تقسيم وتصنيف المملكة الحيوانية وخاصة الطيور وتخدم الدراسين فى علم الحيوان وزوار حديقة الحيوان.

وأكد "البطاوى" أن هناك تكليفات من اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة فاطمة تمام رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، باستمرار خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة للحفاظ على أصولها واستثماراتها، وإعادتها إلى التصنيف الدولى كأفضل حدائق الحيوان فى العالم، خاصة وأنها تعد من التراث العالمى وثانى أقدم حديقة حيوان فى العالم، مؤكدا أن مخطط التطوير يعتمد على تطبيق المعايير الدولية لتطوير حدائق الحيوان بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية.

وأوضح مدير حديقة حيوان الجيزة، أن المتحف الحيوانى تم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مدار 3 سنوات ويضم (3 مجموعات للطيور والزواحف المصرية، ومجموعة من الثدييات والقوارض، والطيور والزواحف وجماجم الحيوانات ورؤوس الحيوانات والهياكل العظمية للحيوانات، ويضم أيضا نمر مصرى كان يعيش فى سيناء والفهد الأفريقى والغزال الأبيض الذى كان موجودا فى البيئة المصرية قبل مائة عام والتمساح النيلى المحنط بالطريق الفرعونية ولا يوجد له مثيل فى المتاحف العالمية وطائر أبو منجل المقدس لدى الفراعنة والذى انقرض من ).


>لجنة دولية تتفقد مزارع دواجن بالمحافظات لإعداد تقرير عن إنفلونزا الطيور

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