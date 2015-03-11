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اليوم .. أول اجتماع لـ «محلب» بالحكومة بعد التعديل الوزاري

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اليوم .. أول اجتماع لـ «محلب» بالحكومة بعد التعديل الوزاري اليوم .. أول اجتماع لـ «محلب» بالحكومة بعد التعديل الوزاري

أرشيفية

يترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لبحث عدد من الملفات المهمة، الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ويعتبر الاجتماع هو الأول للحكومة منذ الإعلان عن التعديلات الوزارية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي باستبعاد وزراء الداخلية والزراعة والثقافة والتعليم والاتصالات والسياحة واستحداث وزارتي التعليم الفني والسكان.

ومن المقرر أن تناقش جهودها لضبط الأسواق والقضاء على مافيا تجارة أسطوانات البوتاجاز للقضاء على السوق السوداء، والاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادي.

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