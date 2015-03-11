وزير المالية: الحكومة وافقت على السندات الدولارية.. ونتوقع طرحها منتصف مايو

قال هاني قدري وزير المالية، إن السندات الدولارية وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الماضية، ونتوقع أن نكون منتهين من إصدارها ما بين منتصف مايو إلى أوائل يونيو المقبل، وقد حصلنا على نصائح من بنوك استثمار تقول إنه من الأفضل أن يتم إصدار من مليار ونصف إلى مليارين دولار، ومعظمهم يميل إلى إطلاق شريحيتين بأجلين مختلفين، ولكن مازال مبكرا أن نتحدث على هذه الأجيال.

وأضاف وزير المالية، في لقاء على فضائية ” سي بي سي ” مساء أمس الثلاثاء :” أن كل الخيارات مفتوحة أمام الاقتصاد المصري، ولا نغلق أي باب، وسنختار الاختيار السليم في الوقت المناسب بالنسبة لتقديم الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من عدمه ” .