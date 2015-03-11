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جامعة القاهرة: رصدنا 6 حالات تحرش بالطالبات من أساتذة وطلاب داخل الحرم

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جامعة القاهرة: رصدنا 6 حالات تحرش بالطالبات من أساتذة وطلاب داخل الحرم جامعة القاهرة: رصدنا 6 حالات تحرش بالطالبات من أساتذة وطلاب داخل الحرم
قالت الدكتورة مها فتحى السعيد، رئيس مبادرة جامعة القاهرة لمناهضة التحرش، إنه تم ضبط 6 حالات تحرش طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالطالبات داخل الحرم الجامعى.

وأضافت مها السعيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد حالة الاغتصاب التى أعلنها دكتور جابر نصار من قبل، مضيفة أنه تم تقديم دعم نفسى لأحد الطلاب المبلغ عنهم، مؤكدة أنه فى حالة إثبات الواقعة على الطالب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأولها إرسال إنذار أو فصل حسب نتيجة التحقيق، وإيقاف أى عضو هيئة تدريس تثبت علية الواقعة.

وأكدت رئيس مبادرة جامعة القاهرة لمناهضة التحرش بجامعة القاهرة، أن المبادرة ستحتفل يوم 16 مارس بيوم المرأة العالمى، وستتم التوعية بكيفية مناهضة التحرش.


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