"إريكسون" تكشف عن الجيل الخامس للاتصالات وتعرض هواتف ضد الماء

شهد معرض برشلونة الدولى للاتصالات MWC ، زخما تقنيا، حيث شهد تجربة الجيل الخامس للاتصالات، وطرح عدد من الأجهزة الذكية، بجانب هاتفين جديدين، حيث طرحت سانديسك بطاقة ذاكرة سعة ٢٠٠ جيجابايت، فيما أطلقت لينوفو الأمريكية، هاتف مزود بعارض ضوئى "بروجيكتور"، Vibe Shot الذى يحمل وظائف الهاتف وتصميم الكاميرا.

وكشفت سونى عن الحاسب اللوحى الجديد Xperia Z4 Tablet، بسمك 6.1 وشاشة بمقاس 10 بوصة، ويعمل بمعالج ثمانى النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 810 مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و32 جيجابايت ذاكرة تخزينية يمكن زيادتها عبر الذاكرة الخارجية، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وشهد المعرض نشاط مكثف من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق المهندس عاطف حلمى حيث التقى بقادة الاتصالات الدولية منهم رئيس ماستر كارد ومسئولى هيئة الايكان ومنظمة GSMA ورئيس مجموعة اتصالات احمد جلفار فضلا عن العديد من المسئولين التنفيذيين لشركات الاتصالات فى العالم حيث قام بدعوتهم لحضور المؤتمر الاقتصادى وحثهم على زيادة استثماراتهم بمصر، حيث الوزير السابق لليوم السابع، ان الكثيرين من مدراء ومسئولى الشركات العالمية اكدوا حضورهم لمصر حيث توجد استثمارات كبيرة وواعدة فى القطاع.

وقال احمد جلفار الرئيس التنفيذى لمجموعة اتصالات لليوم السابع انه بحث مع المهندس عاطف حلمى امكانية توفير باقى الترددات الخاصة بشكة اتصالات بمصر.

وعرضت إريكسون، مجموعة كبيرة من المنتجات والحلول، التى ستساهم فى دفع عجلة التحول نحو المجتمع الشبكى، حيث سيتصل بالشبكة كل ما يمكن أن يستفيد من حلول الاتصال.

و قالت رافية ابراهيم رئيسة اريكسون الشرق الاوسط، ان ممثلين عن شركة اريكسون سيشاركون فى المؤتمر الاقتصاى الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ حيث تلقى هانز فاتسبرج رئيس الشركة العالمية دعوة لحضور المؤتمر.

>اوضحت ابراهيم فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع على هامش المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى استضافته مدينة برشلونة فى اسبانيا، ان الشركة ستزيد من حجم اعمالها داخل السوق المصرى الذى تؤمن به وتستثمر به من مئات السنين، كما تترقب فرص استثمارية جديدة.

واشارت ابراهيم الى اتجاه الحكومة المصرية لطرح ترخيص موحد للاتصالات للمشغلين الاربعة اضافة لطرح خدمات الجيل الرابع التى تمتلك به خبرات عظيمه.

وقالت ان اريكسون لاعب رئيسى فى السوق المصرية وان الشركة لديها حلول لانتقال سلس للبث التليفزيونى الرقمى حيث يضع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مدة زمنية تتراوح بين عام ونصف الى عامين لانتقال البث فضلا عن حلول اليكترونية تمكن العملاء من استقبال البث للذين لا يمتلكون اجهزة تليفزيونية رقمية.

واشارت رافية ابراهيم ان الشركة تعقد محادثات حكومية من اجل المساعدة فيما يتعلق بانتقال سلس للبث التليفزيونى الرقمى، وامور اخرى تخص البرودباند وخدمات الجيل الرابع.

من جهة اخرى قالت خبيرة الاتصالات ورئيس شركة "اريكسون" لشمال أفريقيا أوشيل يالسين، إن أسعار خدمات الاتصالات فى مصر عادلة، بالمقارنة بأسواق مماثلة فى دول المنطقة، مشيرة إلى أن الشبكات فى مصر تحتاج إلى تطوير، حيث أنها جيدة فى مناطق وضعيفة فى مناطق أخرى، وهو ما يتطلب مزيد من الاستثمار.

أضافت أن "الناتج المحلى فى مصر ضعيف، وسط توقعات بأن يزيد دخول الأفراد خلال الفترة المقبلة، لكن فى نفس الوقت هناك فئة من المجتمع لديها متوسط دخل أعلى، ولذلك يجب على مشغل المحمول تقديم خدمات تناسب متوسط دخول الأفراد فى مجتمعه، تناسب كل الأفراد.

وعبرت يالسين عن تفاؤلها بالسوق المصري، حيث أن أغلب عدد السكان من الشباب وهى الفئة الأكثر استخدامات لخدمات الاتصالات بما يشير لكبر حجم السوق فى المستقبل، لذلك يجب على المشغلين الاستثمار فى الشبكات الخاصة بهم لاستيعاب العدد الكبير لمواكبة هذا النمو، مشيرة إلى أن الاستقرار الموجود حاليا سيزيد من فرص النمو فى المستقبل.

>وقالت يالسين ان الشركة تؤكد من خلال مشاركتها بالمؤتمر الاقتصادى عن تمسكها ودعمها للسوق المصرى وتوسيع حجم استثماراتها. وأشارت يالتسن، ان اريكسون شريك للحكومة المصرية فى العديد من المجالات وأنها بدأت فى التوسع بأعمالها لقطاعات أخرى إلى جانب قطاع الاتصالات منها قطاعات الكهرباء و النقل و البنية التحتية.

>وأكدت أيضاً على تعاون الشركة مع الحكومة المصرية لدعم قطاع الاتصالات خاصة فيما يتعلق بتعاون الشركة مع مشغلى خدمات الاتصالات فى مصر لتقديم افضل التقنيات للسوق المصري، كما تتعاون اريكسون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للاتفاق بشان توفير متطلبات خدمات الجيل الرابع التى تنوى الحكومة إطلاقها قريبا، كما تعمل الشركة مع الحكومة بشان تطوير خدمات البرودباند.

>واستعرضت الشركة السويدية تجربة الجيل الخامس من الاتصالات حيث وفرت إريكسون شبكة اختبارية لاستعراض اتصال مزدوج القنوات فى العالم، حيث أنها تتيح للأجهزة المتحركة الاتصال فى نفس الوقت بشبكات الجيلين الخامس 5G والرابع LTE، كما أوضحت سبل إدارة شبكات إنترنت الأشياء، وكذلك التحكم عن بعد عبر شبكة الاتصال المتحرك.

وتحدث فى المؤتمر المديرين التنفيذيين بالشركات العالمية منهم مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك الذى اكد على اهمية توفير الانترنت لفقراء العالم الثالث، وانتشار التكنولوجية الكبرى فى العالم، وكذلك الابتكار فى جميع أنحاء العالم، كيفية ربط المليارات من الناس فيما يسمى المجتمع الشبكى وتحليل البيانات بشكل صحيح لتحسين فرص النمو فى المستقبل.