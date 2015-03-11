دراسة أمريكية: كل ساعة "جلوس" ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 51%

• أضرار الجلوس

• الجلوس يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب

>أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أن قضاء ساعات كثيرة على كرسى أو على الأريكة أمر يضر القلب، لكن دراسة جديدة كشفت عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث كشف العلماء من كلية الطب بولاية ويسكونسن أن كل ساعة من الجلوس ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.>ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أوضح الباحثون أنه لا يهم كم من الوقت الذى يتم قضاؤه فى ممارسة الرياضة، بل الأهم هو تقليل الوقت المستغرق فى الجلوس للحفاظ على صحة القلب.

واستندت النتائج على تحليل مستويات النشاط لحوالى 2031 من البالغين، وقارن الباحثون عدد الساعات التى يقضيها المشاركين فى الجلوس كل يوم بمستويات الدهون الموجودة فى الأوعية الدموية التى تكون بمثابة إشارة لأمراض القلب.

وأظهرت نتائج الدراسة أن كل ساعة قضيت فى الجلوس رفعت من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15 فى المئة، وذلك بغض النظر عن اللياقة البدنية وكمية الوقت المستغرق فى إجراء وممارسة التمارين الرياضية.

• مقدار الوقت الذى يتم قضائه فى الجلوس يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب

>وقالت جاكلين كلكونيسكى، أستاذة طب القلب والأوعية الدموية، أن الحد من مقدار الوقت الذى يتم قضاؤه فى الجلوس لمدة ساعة أو ساعتين فى اليوم يمكن أن يكون له تأثير كبير وإيجابى على صحة القلب والأوعية الدموية فى المستقبل.

وأضافت كلكونيسكى أن أفضل فكرة هى متابعة المبادئ التوجيهية للصحة التى توصى بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى Health@youm7.com

موضوعات متعلقة

الاكتئاب الشديد يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب