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بالفيديو #ليلة_الابطال – رونالدو يسجل .. ويكسر رقم ميسي وراؤول

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بالفيديو #ليلة_الابطال – رونالدو يسجل .. ويكسر رقم ميسي وراؤول بالفيديو #ليلة_الابطال – رونالدو يسجل .. ويكسر رقم ميسي وراؤول

كسر كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد رقم ليونيل ميسي وراؤول جونزاليس بعدما سجل هدفين في مرمى شالكه في المباراة التي تقام بينهما الثلاثاء.

ريال مدريد يستضيف شالكه في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الألماني، لكن رأسية رونالدو عدلت النتيجة في الدقيقة 25.، قبل أن يسجل هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول.

الهدفان جعلا رونالدو يصبح الهداف التاريخي لكل البطولات الأوروبية برصيد 78هدفا، متفوقا على راؤول صاحب الـ77 هدفا ثم ميسي بـ76 هدفا.

كما أنه يعد الهدف رقم 41 لرونالدو في 38 مباراة خاضها مع الفريق الملكي خلال الموسم الجاري.

شاهد هدف رونالدو الأول من هنا

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فيديو اليوم السابع

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