بالفيديو #ليلة_الابطال - شالكه يعذب ريال مدريد.. والملكي يتأهل

تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من هزيمته بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء.

ريال مدريد استضاف شالكه في سانتياجو برنابيو لحساب إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الفوز في لقاء الذهاب على مضيفه الألماني بهدفين نظيفين.

ونجح الفريق الملكي في التأهل للدور ربع النهائي للمرة الخامسة على التوالي، في إطار حملته للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

ويعد شالكه هو ثاني فريق ألماني يهز شباك ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف بعد بايرن ميونيخ في عام 2000.

افتتح الفريق الألماني أهداف المباراة عن طريق كريستيان فوكس بتسديدة يسارية قوية من كريستيان فوكس في الدقيقة 20، لترتطم الكرة بجسد كاسياس وتسكن الشباك، لكن رونالدو رد بعد ذلك بخمس دقائق بتسجيله هدف التعادل برأسية قوية.

وعاد شالكه للتقدم مجددا عن طريق كلاس يان هونتيلار في الدقيقة 40 بعدما ارتدت الكرة إثر تصدي كاسياس، ليحولها المهاجم الهولندي في المرمى.

ومرة أخرى، يأبى رونالدو أن يتقدم الفريق الألماني ليسجل هدف التعادل بعد خمس دقائق فقط برأسية أخرى مجددا.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 57، سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث بعدما استغل تمريرة قادمة من فابيو كوينتراو، ليراوغ حارس مرمى الضيوف ومدافع الضيوف ويسجل في الشباك.

ولكن أربع دقائق كانت كافية من أجل إدراك شالكه التعادل بعدما سجله ليروي ساني بتسديدة يسارية رائعة.

وفي الدقيقة 84 سجل هونتيلار الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة قوية، ليحتاج شالكه إلى هدف واحد فقط من أجل التأهل للدور التالي وإقصاء حامل اللقب، لكن تألق كاسياس في اللحظات الأخيرة حال دون حدوث المفاجأة.

شاهد أهداف اللقاء من هنا