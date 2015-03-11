ليلة_الابطال - 5 أشياء تعلمناها من تأهل ريال مدريد القيصري على حساب شالكه

4 أهداف تلقاها ريال مدريد على أرضه ووسط جماهيره من ضيفه الألماني شالكه الذي فشل في تسجيل هدفا أخرا كان سيطيح بحامل اللقب من دوري أبطال أوروبا.

ولم تشفع أهداف ريال مدريد الثلاثة في إنقاذ الملكي من الخسارة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير سانتياجو بيرنابيو التي عبرت عن غضبها من الفريق الذي فقد صدارة الدوري قبل أيام قليلة.

وهناك 5 أشياء تعلمناها من خسارة ريال مدريد 4-3 أمام شالكه يستعرضها FilGoal.com لكم.

1 - الكلاسيكو

على ريال مدريد أن يقلق بشأن مباراة الكلاسيكو المقبلة بعد أقل من أسبوعين عندما يذهب لملاقاة برشلونة في الكامب نو، الفريق الكاتالوني يمر بحالة ممتازة في المقابل دفاع ريال مدريد سيء للغاية منذ بداية النصف الثاني من الموسم دون أي تدخل من أنشيلوتي.

ربما يرى جمهور ريال مدريد ما لا يحمد عقباه.

2 - النفس الطويل يجب أن يكون كاملا

ربما قدم شالكه واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام ريال مدريد ولكن ما ينقصه هو أنه فشل في تقديم ولو نصفها على ملعبه ووسط جمهوره، مباريات خروج المهزوم تلعب من أجل صاحب النفس الأطول لكن عليه أن يلعب على المباراتين وليس واحدة دون الأخرى.

3 - حامل اللقب

معاناة حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا طالت ريال مدريد أيضا بعد أن صعقت كل من سبقه منذ أن بدأ النظام القديم للبطولة ولكن على الأقل الملكي مازال محتفظا بحظوظه ومباراة شالكه كانت مجرد جرس إنذار، الأدوار المقبلة ستكون أصعب فهل سيكمل ريال مدريد مسيرته أم يرضخ للعنة.

4 - الدفاع

بلا شك رونالدو هو رجل ريال مدريد الأول لكن سيرخيو راموس ترك فراغا كبيرا في قلب دفاع الملكي، بيبي وفاران لم يصمدا أمام هونتيلار ورفاقه فما بالك بميسي ونيمار وسواريز، التدخل الفني أمر محتوم.

5 - مصير أنشيلوتي

صافرات استهجان جماهير ريال مدريد اليوم تحذير أخير لأنشيلوتي بعد الهبوط الحاد في مستوى الفريق، الخسارة من برشلونة ربما تكون القاضية بالنسبة للإيطالي حتى لو لم يقيله بيريز فإن نهاية الموسم ربما يحمل نهاية لقصة مدرب ميلان الأسبق مع الفريق.

ريال مدريد خسر من أتليتكو وبلباو وفالنسيا ثم اليوم من شالكه في 3 شهور، صدارة الدوري ضاعت وربما يوسع برشلونة الفارق لو لم ينتبه الإيطالي.