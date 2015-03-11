ليلة_الابطال - 10 أرقام مميزة في فوز شالكه على ريال مدريد

أرقام شالكه المميزة، رونالدو التاريخي، ريال مدريد يتأهل للربع النهائي للمرة الخامسة على التوالي، كل هذه كانت أبرز أرقام مباراة الفريق الملكي الإسباني ونظيره الألماني.

شالكه تغلب على ريال مدريد بأربعة أهداف لثلاثة في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بسانتياجو برنابيو، بعد الهزيمة أمام حامل اللقب في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

FilGoal.com يرصد أبرز 10 أرقام في مباراة الفريقين.

-رونالدو أصبح هو الهداف التاريخي لكل مسابقات الاتحاد الأوروبي بـ78 هدفا متفوقا على راؤول جونزاليس صاحب الـ77 هدفا، وميسي صاحب الـ76.

-رونالدو عادل رقم ليونيل ميسي كأكثر من سجلا أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا ولكل منهما 75 هدفا.

-شالكه هو ثاني أكثر فريق استقبل أهدافا من رونالدو بواقع ستة أهداف، بعد أياكس أمستردام الذي استقبل سبعة.

-هذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها رونالدو ثنائية في لقاء واحد ويهزم في النهاية طوال 117 مباراة مع ريال مدريد والبرتغال.

-كريم بنزيمة سجل 20 هدفا في كل البطولات مع ريال مدريد للموسم الخامس على التوالي.

-ريال مدريد خسر مباراته الثانية على التوالي للمرة الثانية في عام 2015، بعد هزيمته أمام فالنسيا وأتليتكو مدريد.

-شالكه نجح أن يكون أول فريق يهز شباك ريال مدريد في الشوط الثاني في الموسم الحالي من دوري الأبطال.

-شالكه أوقف قطار انتصارات ريال مدريد الذي وصل إلى 10 بالتساوي مع بايرن ميونيخ، ليمنعه من الانفراد بالرقم القياسي.

-شالكه هو ثاني فريق ألماني يسجل أربعة أهداف في ريال مدريد بسانتياجو برنابيو بعد بايرن ميونيخ عام 2000.

-ليروي ساني أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في مرمى ريال مدريد في دوري الأبطال بعمر 19 عاما، وشهر، وثلاثة أيام.

-في الأربع مرات التي التقى فيها الفريقان، أسفرت مبارياتهم عن تسجيل 20 هدفا بواقع 14 لريال مدريد، و6 لشالكه.