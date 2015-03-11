أخبار عاجلة

شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال – أنشيلوتي يفسر سبب الهزيمة أمام شالكه

Google+ Print
#ليلة_الابطال – أنشيلوتي يفسر سبب الهزيمة أمام شالكه #ليلة_الابطال – أنشيلوتي يفسر سبب الهزيمة أمام شالكه

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن سبب الهزيمة أمام شالكه يعود إلى البطء الكبير الذي انتاب لاعبيه خلال المباراة.

ريال مدريد سقط أمام شالكه بأربعة أهداف لثلاثة في ملعبه سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه تأهل بفضل الفوز في ألمانيا بهدفين نظيفين.

وأكد أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة أن فريقه لعب بشكل سيء، وأنه كان يرغب في تحقيق استفاقة بعد الهزيمة من أتليتك بلباو في الدوري الإسباني، ولكن ذلك لم يحدث.

وأضاف"تلقي أربعة أهداف أمر سلبي جدا علينا، ولكن لدينا عزيمة أن نعالج أخطائنا ونركز أكثر في الفترة القادمة".

وبسؤاله عن سبب استبداله للعديد من اللاعبين في التشكيل الأساسي، أوضح أن ذلك يعود إلى رغبته في إعطاء اللاعبين راحة لكثرة مشاركتهم في المباريات في الفترة الأخيرة، خوفا عليهم من الإرهاق.

وأتم حديثه معربا عن سعادته عودة لوكا مودريتش للفريق مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع