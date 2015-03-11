ليلة_الابطال – أنشيلوتي يفسر سبب الهزيمة أمام شالكه

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن سبب الهزيمة أمام شالكه يعود إلى البطء الكبير الذي انتاب لاعبيه خلال المباراة.

ريال مدريد سقط أمام شالكه بأربعة أهداف لثلاثة في ملعبه سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه تأهل بفضل الفوز في ألمانيا بهدفين نظيفين.

وأكد أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة أن فريقه لعب بشكل سيء، وأنه كان يرغب في تحقيق استفاقة بعد الهزيمة من أتليتك بلباو في الدوري الإسباني، ولكن ذلك لم يحدث.

وأضاف"تلقي أربعة أهداف أمر سلبي جدا علينا، ولكن لدينا عزيمة أن نعالج أخطائنا ونركز أكثر في الفترة القادمة".

وبسؤاله عن سبب استبداله للعديد من اللاعبين في التشكيل الأساسي، أوضح أن ذلك يعود إلى رغبته في إعطاء اللاعبين راحة لكثرة مشاركتهم في المباريات في الفترة الأخيرة، خوفا عليهم من الإرهاق.

وأتم حديثه معربا عن سعادته عودة لوكا مودريتش للفريق مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية.