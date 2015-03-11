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#ليلة_الابطال – دي ماتيو: ندم؟ لا يمكن لأي فريق تسجيل رباعية في مدريد

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#ليلة_الابطال – دي ماتيو: ندم؟ لا يمكن لأي فريق تسجيل رباعية في مدريد #ليلة_الابطال – دي ماتيو: ندم؟ لا يمكن لأي فريق تسجيل رباعية في مدريد

لا يشعر روبرتو دي ماتيو المدير الفني لشالكه بالندم بعدما فشل فريقه في التأهل للدور ربع النهائي بعد إقصائه أمام حامل لقب الموسم الماضي ريال مدريد.

شالكه أسقط ريال مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال بسانتياجو برنابيو بأربعة أهداف لثلاثة، وذلك بعد الهزيمة في ألمانيا بهدفين دون رد.

وكان يحتاج الفريق الألماني لهدف آخر من أجل تحقيق المفاجأة وبلوغ ربع النهائي، لكن تألق إيكر كاسياس في نهاية المباراة حال دون زيارة شباكه للمرة الخامسة.

وأكد دي ماتيو في تصريحاته عقبة المباراة أنه لا يشعر بأي ندم حيال الفشل في عدم التأهل قائلا:"لا يمكن لأي فريق تسجيل أربعة أهداف في ريال مدريد".

وأضاف"أنا سعيد بالنتيجة والأداء وقدمنا مباراة جيدة جدا".

وبسؤاله عن سبب عدم تقديم نفس الأداء في لقاء الذهاب والذي كان من شأنه تغيير النتيجة"نحن فريق شاب، ومازلنا في مرحلة بناء".

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فيديو اليوم السابع