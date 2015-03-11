ليلة_الابطال - بايرن ميونيخ X شاختار.. البافاري يسعى لتفادي المفاجآت

(إفي): يخوض بايرن ميونخ الأربعاء لقاء إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعبه أليانز أرينا، وسط تخوفات من إخفاق الكتيبة الألمانية أمام منافسه شاختار دونيتسك، بعد التعادل سلبا في لقاء الذهاب بدون أهداف، حيث يسعى الفريق الأوكراني لتحقيق مفاجأة كبرى بإقصائه.

وصرح مدرب الفريق البافاري، الإسباني بيب جوارديولا "إنها مباراة نهائي، علينا أن نفوز بها وإذا لم نفز فلا نستحق مواصلة المشوار في أوروبا".

بدوره أكد نجم الفريق، الفرنسي فرانك ريبري، أهمية تسجيل هدفين مبكرين لتجنب الخروج بتعادل إيجابي، وهي النتيجة التي تمنح شاختار بطاقة العبور للدور ربع النهائي، مصرحا "علينا أن نسجل هدفين بشكل سريع وبعدها نتحكم في المباراة".

من جانبه حذر الحارس البافاري مانويل نوير من أن الإقصاء من الدور ثمن النهائي سيعد "مأساة" لبايرن.

ولن يكون بمقدور جوارديولا الدفع بلاعب الوسط الإسباني شابي ألونسو، المعاقب بالإيقاف لطرده في لقاء الذهاب، لذا ينتظر الدفع بثنائي الوسط باستيان شفاينشتايجر والنمساوي ديفيد ألابا.

كما سيغيب فيليب لام وتياجو ألكانتارا وخافي مارتينيز حيث يواصلون التعافي من إصاباتهم، إضافة لمهدي بنعطية الذي يعاني من مشاكل عضلية.

وينتظر أن يدفع المدرب الكتالوني في الدفاع بالثنائي المكون من جيروم بواتينج وهولجر بودشتوبر، رغم أنه في آخر مباراة لعب لمدة نصف ساعة تقريبا بثلاثة لاعبين كقلب دفاع ليحقق الفوز 3-1 على هانوفر.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب في الهجوم بالهولندي آريين روبن، فيما توجد فرص كثيرة لإشراك ريبري، بينما يتنافس على آخر مركزين الثلاثي توماس مولر وماريو جوتزه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

بدورها تصل كتيبة شاختار إلى ميونخ بأمل تحقيق المفاجأة، رغم النتائج غير المرضية هذا الموسم في الدوري المحلي، حيث تعي تماما بأنها أمام فرصة تاريخية لإقصاء العملاق الألماني والمرشح الاوفر حظا والتأهل على حسابه للدور ربع النهائي.

واستعاد المدرب المخضرم، الروماني ميرسيا لوسيسكو، الدولي الأوكراني ستيبانينكو، الذي شارك كأساسي في آخر لقاء للفريق أمام ميتاليست جاركوف (2-2).

وبإمكان لوسيسكو الدفع بستيبانينكو في أكثر من مركز مثل وسط الملعب وفي الدفاع.

وفي هذه المباراة تقدم "عمال المناجم"، الذين يبدوا أنهم أصبحوا لم يهتموا بالبطولة المحلية، مرتين في جاركوف بهدفين للكرواتي سرنا والبرازيلي لويز أدريانو.

وأكد لويز أدريانو، هداف المرحلة الأولى بدوري الأبطال، تعليقا عن مباراة الغد "لا يوجد شيء مستحيل" وأن الهدف ليس الحفاظ على التعادل في ميونخ والوصول لركلات الترجيح ولكن الفوز.

بينما سيغيب البرازيلي الآخر برنارد، الذي شارك في مونديال البرازيل الماضي مع بلاده، لتعرضه لإصابة في الكاحل.

وتعادل شاختار قبل موسمين أيضا بذهاب ثمن نهائي التشامبيونز ليج في ملعبه أمام فريق ألماني، بروسيا دورتموند (2-2)، لكنه سقط في لقاء العودة 0-3.

وبعدها نجح دورتموند في إقصاء ريال مدريد من نصف النهائي وسقط في النهائي أمام بايرن نفسه.

ولم يخسر شاختار، الذي سيزور الملعب البافاري للمرة الأولى في تاريخه، طوال سبع مباريات متتالية أوروبيا (آخر خسارة كانت في ملعب سان ماميس أمام أثلتيك بلباو)، رغم أن بايرن حقق الفوز في جميع مواجهاته أمام الفرق الأوكرانية -دائما دينامو كييف-.