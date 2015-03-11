ليلة_الابطال - تشيلسي X باريس سان جيرمان.. معركة الحسم والثأر

(إفي): يلتقي كل من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج معقل الـ"بلوز" في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لفض الاشتباك بين اثنين من أغنى أندية العالم على تذكرة التأهل للدور التالي وعقب التعادل في ملعب حديقة الأمراء بهدف لمثله.

ويسعى لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي على الأقل لتكرار ما فعلوه العام الماضي حينما وصلوا لنصف النهائي حيث كانوا قد أزاحوا في طريقهم أيضا بي إس جي.

بينما سيحاول لاعبو باريس سان جيرمان الوصول لربع النهائي للمرة الثالثة على التوالي لتأكيد دخولهم زمرة كبار أوروبا.

ولم تتضح الرؤية حتى الآن بالنسبة لمورينيو بخصوص لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش الذي أصيب في احتفالات التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية (كابيتال وان) عقب الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين.

وقال مورينيو مؤخرا بخصوص هذا الأمر "ليست اصابة كبيرة، لقد التوى كاحله أثناء الاحتفال باللقب، اتمنى أن يلعب أمام باريس سان جيرمان".

ويعد النيجيري جون أوبي ميكيل اللاعب الوحيد المؤكد غيابه عن اللقاء في تشيلسي، فيما أن كلا من برانيسلاف إيفانوفيتش وسيسك فابريجاس وفيليبي لويس عليهم اللعب بحذر لأنهم اذا ما حصلوا على بطاقة صفراء لن يخوضوا ذهاب ربع النهائي حال التأهل.

ويخوض الـ"بلوز"، الذين يتصدرون الـ"بريميير"، المباراة دون تلقي أي خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم حيث تعادلوا في ثلاث مبارايات وفازوا بأربع.

ويعد تشيلسي النادي الإنجليزي صاحب أكبر الآمال في التأهل للدور التالي خاصة وأن مواطنه مانشستر سيتي خسر على أرضه 2-1 من برشلونة الإسباني فيما تعرض أرسنال للخسارة بثلاثة أهداف لواحد من موناكو الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر فإن الغياب الوحيد الذي سيعاني منه النادي الباريسي في المباراة سيكون البرازيلي لوكاس، حيث سيسافر بي إس جي إلى لندن بكل ترسانة لاعبيه عداه.

ويسعى باريس سان جيرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، للتأهل لأن ملاك النادي القطريين وضعوا تحقيق نتائج طيبة في هذه البطولة على رأس أولوياتهم.

ووصف قائد الفريق، البرازيلي تياجو سيلفا اللقاء بأنه "مواجهة الموسم"، معربا عن أمله في نجاح الفريق تحقيق الخطوة التي يسعى اليها منذ عدة مواسم.

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن النادي كان خاض الموسم الماضي مباراة الاياب على ستامفورد بريدج بثقة مبالغ فيها بعد الفوز في باريس 3-1 ، لذا فإن الفريق سيكون خلال المباراة المقبلة في قمة تركيزه.

واذا ما نجح بي إس جي في الفوز فإن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في رفع معنوياته أيضا على الصعيد المحلي حيث تفصله نقطة واحدة عن ليون المتصدر.