قومى المرأة ينظم دورات تدريبية بالمحافظات لتشجيع السيدات على المشاركة السياسية



> يواصل المجلس القومى للمرأة دوراته التدريبية التى ينظمها بمختلف محافظات الجمهورية بهدف تحفيز السيدات على المشاركة فى الحياة السياسية حيث شهدت محافظة كفر الشيخ دورة تدريبية لتدريب “الرائدات الريفيات على المشاركة السياسية” استهدفت عددا من الرائدات الريفيات بالمحافظة وتناولت عدة موضوعات منها مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم، والتعرف على أنظمة الحكم “الرئاسى والبرلمانى” .

> وتناولت الدورة التدريبية محاضرة حول “مشاكل الرائدات الريفيات فى توعية المرأة الريفية” التى تمثلت فى المعوقات والمشكلات التى تواجه الرائدة الريفية فى توعية المرأة الريفية ومنها طبيعة المجتمع الريفى وطرق الاتصال، والمعرفة الذاتية للمرأة الريفية ومحددات توعية المرأة الريفية.

> وطالبت المتدربات الاستمرار فى عقد دورات تدريبية للرائدات الريفيات بصفة مستمرة لتعريفهن كيفية التعامل مع المشكلات المجتمعية، وتفعيل دورهن فى برامج التوعية الريفية، ونشر التثقيف السياسى لفئات المجتمع من خلال توزيع الدستور وتوضيح مصطلحاته بالإضافة إلى تعديل بعض مواد الدستور الخلافية.

> ومن ناحية أخرى، نظم المجلس فى محافظة البحيرة دورة تدريبية تحت عنوان “المرأة والمشاركةالسياسية” استهدفت عددا من المتدربات من الأحزاب السياسية المختلفة ونقابتى المحامين والزراعيين بالمحافظة ممن يقبلن على الترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك بهدف رفع الوعى السياسى لديهن بحقوقهن وواجباتهن السياسية .

> وتناولت الدورة التدريبية عددا من الموضوعات منها مهارات الاتصال والتمكين السياسى للمرأة، ومهارات القيادة الناجحة، وكيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات، إدارة الذات وقيادة الآخرين .

> وأكدت المتدربات ضرورة تبنى خطة إعلامية مكثفة للتوعية بأهمية دور المرأة فى المشاركة السياسية من خلال الوزارات المعنية بالدولة، وتبنى الأحزاب خطة تدريب كوادر حزبية نسائية، وتعزيز وتحسين أداء المرشحات فى الانتخابات المقبلة، ودعم النساء الفائزات فى الانتخابات من خلال توفير المعلومات والدراسات والخدمات الاستشارية.

أ.ش.أ