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ملك الأردن يصل الدار البيضاء فى زيارة عمل إلى المغرب

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ملك الأردن يصل الدار البيضاء فى زيارة عمل إلى المغرب ملك الأردن يصل الدار البيضاء فى زيارة عمل إلى المغرب
وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ترافقه الملكة رانيا العبدالله مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة الدار البيضاء المغربية فى زيارة عمل بدعوة من ملك المغرب محمد السادس، تستغرق يومين.

وكان الملك محمد السادس وقرينته الأميرة للا سلمى على رأس مستقبلى العاهل الأردنى والملكة رانيا العبدالله لدى وصولهما إلى الدار البيضاء قادمين من فرنسا بعد اختتام جولة أوروبية شملت كذلك بلجيكا.

وسيجرى العاهل الأردنى مع الملك محمد السادس مباحثات تركز على سبل تعزيز علاقات التعاون بين المملكتين الشقيقتين وآخر التطورات على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما سيلتقى عددا من كبار المسئولين فى المغرب.
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