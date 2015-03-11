مستشار الرئيس العراقى يزور صلاح الدين لمتابعة الحرب على داعش

أشاد مستشار الرئيس العراقى للشئون الأمنية شيروان الوائلى ببطولة المقاتلين العراقيين من القوات المسلحة والشرطة الاتحادية وقوات"الحشد الشعبى" والانتصارات التى تحققت فى شمال سامراء والدور والبوعجيل والعلم بمحافظة صلاح الدين، بفعل إصرار وعزيمة العراقيين على دحر قوى الشر.

وذكر بيان صحفى لرئاسة الجمهورية العراقية أن الوائلى زار بالإنابة عن الرئيس العراقى فؤاد معصوم الثلاثاء قطاعات عمليات سامراء وصلاح الدين شمالى العراق، حيث اطلع على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى، وقام بزيارة سامراء والتقى قائد العمليات اللواء الركن عماد ياسين الزهيرى، الذى أطلعه على مستجدات العمليات العسكرية بالمنطقة.

كما زار الوائلى قطاع عمليات صلاح الدين وتفقد القطعات العسكرية فى جامعة تكريت ومعسكر سبايكر، والتقى قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبدالوهاب الساعدى، حيث أطلعه على المستجدات الأمنية فى ساحة المعركة مع داعش.

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