أخبار عاجلة

وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
شوط أول «سلبي» بين الزمالك والشرقية -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 6 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
احتفالًا بيوم اليتيم.. فتح حدائق ومنتزهات "الزراعة" مجانًا الجمعة المقبل -
ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستشار الرئيس العراقى يزور صلاح الدين لمتابعة الحرب على داعش

Google+ Print
مستشار الرئيس العراقى يزور صلاح الدين لمتابعة الحرب على داعش مستشار الرئيس العراقى يزور صلاح الدين لمتابعة الحرب على داعش
أشاد مستشار الرئيس العراقى للشئون الأمنية شيروان الوائلى ببطولة المقاتلين العراقيين من القوات المسلحة والشرطة الاتحادية وقوات"الحشد الشعبى" والانتصارات التى تحققت فى شمال سامراء والدور والبوعجيل والعلم بمحافظة صلاح الدين، بفعل إصرار وعزيمة العراقيين على دحر قوى الشر.

وذكر بيان صحفى لرئاسة الجمهورية العراقية أن الوائلى زار بالإنابة عن الرئيس العراقى فؤاد معصوم الثلاثاء قطاعات عمليات سامراء وصلاح الدين شمالى العراق، حيث اطلع على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابى، وقام بزيارة سامراء والتقى قائد العمليات اللواء الركن عماد ياسين الزهيرى، الذى أطلعه على مستجدات العمليات العسكرية بالمنطقة.

كما زار الوائلى قطاع عمليات صلاح الدين وتفقد القطعات العسكرية فى جامعة تكريت ومعسكر سبايكر، والتقى قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن عبدالوهاب الساعدى، حيث أطلعه على المستجدات الأمنية فى ساحة المعركة مع داعش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365