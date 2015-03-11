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جمعية رجال الأعمال تناقش عقد مؤتمر مصرى هندى للصناعات الزراعية

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جمعية رجال الأعمال تناقش عقد مؤتمر مصرى هندى للصناعات الزراعية جمعية رجال الأعمال تناقش عقد مؤتمر مصرى هندى للصناعات الزراعية
تعقد لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا الأربعاء لاستكمال مناقشة الآثار المترتبة على قرار برفع الدعم عن القطن، والتنسيق لعقد لقاء مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيق بين الجمعية وباقى منظمات الأعمال لعقد مؤتمر مصرى هندى خاص بقطاعى الزراعة والصناعات الزراعية، ومناقشة سبل التعاون المتاحة للإستفادة من الفرص المقدمة من دولتى الهند وإيطاليا فى قطاعى الزراعة والصناعات الزراعية، وإمكانية تواجد الجمعية فى معرض ميلان 2015.

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مصر 365

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