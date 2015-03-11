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فيديو لتجار وقود يملأون "جراكن" بإحدى المحطات لبيعها بالسوق السوداء

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فيديو لتجار وقود يملأون "جراكن" بإحدى المحطات لبيعها بالسوق السوداء فيديو لتجار وقود يملأون "جراكن" بإحدى المحطات لبيعها بالسوق السوداء
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع يظهر مجموعة من تجار السوق السوداء للوقود، وهم يملأون عددا كبيرا من الجراكن بالبنزين والسولار بإحدى محطات الوقود.

يأتى ذلك بالتزامن مع وجود أزمة كبيرة فى نقص الوقود بعدة محافظات، ما تسبب فى عودة ظاهر الطوابير مرة أخرى، وكذلك تضرر الفلاحون والمزارعون بشدة من نقص السولار، حتى وصل سعر لتر البنزين 80 فى المحافظات إلى 160 قرشًا، وتفوق عليه السولا مسجلًا 179 قرشًا للتر الواحد.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعى، بزيادة المتابعة والإشراف على محطات الوقود واتخاذ إجراءات حاسمة ومعاقبة المتورطين المتاجرين فى حق المصريين.


>ضبط محطة وقود بالفيوم تخالف السعر الرسمى لبيع البنزين والسولار

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مصر 365

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