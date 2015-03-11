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وزير الصحة : الكشف المبكر عن السرطان يقلل تكاليف علاجه 150 مرة

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وزير الصحة : الكشف المبكر عن السرطان يقلل تكاليف علاجه 150 مرة وزير الصحة : الكشف المبكر عن السرطان يقلل تكاليف علاجه 150 مرة
أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة المصرى، أن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية يخفض ما ينفق على علاج مرضى الأورام 150 مرة، مؤكدًا أن الوزارة تنفق 750 مليون جنيه سنويًا على علاج الأورام السرطانية.

وقال الدكتور عادل عدوى، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن الوزارة تحتاج 3 مليارات جنيه لعلاج مرضى الأورام كما ينبغى، وتابع وزير الصحة نطبق بروتوكولات علاجية متقدمة تضمن الحد من انتشار الأورام وعلاج الحالات المصابة.

وأضاف الوزير، أن مشكلة مرضى الأورام السرطانية أنهم يهتمون بالعلاج فى مراحل متأخرة من الإصابة .


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