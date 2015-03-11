الأمن يسيطر على "مشاجرة المطرية".. وهروب المتهمين قبل ضبطهم

نجح رجال الشرطة بقسم المطرية، فى السيطرة على مشاجرة بالأسلحة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بين عدد من أهالى المنطقة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن مقتل شاب وفرار باقى المتهمين هاربين.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة المطرية، بلاغاً من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، فانتقلت على الفور قوة أمنية من ديوان القسم، وتمكنوا من السيطرة على الأوضاع، وتبين مقتل شاب من طرفى المشاجرة، وفر باقى المتهمين هاربين.

وبسؤال شهود العيان بمعرفة ضباط مباحث القسم، أكدوا أنه حدث خلاف بين شاب وآخرين من جيرانه، فتعدى على أحدهم بالسب والشتم، فأحضر الثانى سلاحا ناريا "فرد خرطوش" كان بحوزته، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية وسقط أحد طرفى المشاجرة قتيلاً، مؤكدين أن عددا من مطلقى النيران ليسوا من أهل المنطقة.

وأضاف شهود العيان، أنهم قاموا بنقل الشاب المتوفى لمستشفى المطرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط طرفى المشاجرة .

مصدر أمنى: مشاجرة بالأسلحة النارية ومقتل شاب فى منطقة المطرية