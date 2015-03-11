اليوم .. نظر جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في «مذبحة كرداسة»

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، نظر جلسات إعادة محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام غيابيا مؤخرًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة».

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.