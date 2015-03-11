مدير الأكاديمية البحرية: مشروع القناة يحولها لمركز جذب استثمارى عالمى

قال الدكتور، محمد على إبراهيم، مدير الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، إن مشروع قناة السويس الجديد يحولها من ممر ملاحى يخدم 10% من حجم التجارة العالمية إلى محور لوجيستى عالمى.

وأكد فى تصريحات خاصة، أن القدرة التنافسية لقناة السويس ستزداد بعد جذب استثمارات فى المجالات الأكثر نموا على مستوى العالم، وهى النقل واللوجيستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعن محور التنمية الشرقى، قال إنه يعد أول تخطيط صحيح، لأماكن إقامة مناطق لوجيستية فى ظهير موانئ محورية، كما هو مطبق عالميا، ويتمثل فى تأمين سيناء وقناة السويس، وجذب استثمارات عالمية، بالإضافة إلى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية الذى يقع على مساحة 16500 فدان ويتكون من منطقة لوجيستية وصناعية وجامعة تكنولوجيا وأنشطة طبية وسياحية ومقار لشركات عالمية.