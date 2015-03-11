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بعثة بولندية لترميم المسرح الرومانى بالإسكندرية استعدادا لإعادة افتتاحه

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بعثة بولندية لترميم المسرح الرومانى بالإسكندرية استعدادا لإعادة افتتاحه بعثة بولندية لترميم المسرح الرومانى بالإسكندرية استعدادا لإعادة افتتاحه
قال مصطفى رشدى مدير عام آثار الإسكندرية، إن المسرح الرومانى يخضع حاليا لعملية ترميم من البعثة البولندية استعدادا لافتتاحه.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البعثة ستستكمل أعمال الحفائر والمسح الأثرى وترميم المسرح، بالتعاون مع وزارة الآثار، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات الأثرية، موضحا أنه عمل يتم بشكل دورى سنويا.

وحول أعمال تطوير المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة، استعدادا لإعادة افتتاحه للسائحين، قال إن أعمال التطوير مستمرة فى البوابات والمداخل والمسارات، وأنها تسير جنبا إلى جنب مع أعمال الترميم، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة افتتاح المسرح الرومانى فى أقرب وقت ممكن.

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