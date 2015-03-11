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محافظة الإسكندرية تدرس تصميم جديد لبوابة المحافظة بطريق العامرية

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محافظة الإسكندرية تدرس تصميم جديد لبوابة المحافظة بطريق العامرية محافظة الإسكندرية تدرس تصميم جديد لبوابة المحافظة بطريق العامرية
عقب الغضب الشعبى الذى اجتاح الإسكندرية من التصميم الجديد لبوابة الإسكندرية، أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا أكدت فيه أنها تقوم بدراسة وضع تصميم جديد لبوابة محافظة الإسكندرية بعد بوابة الرسوم - طريق العامرية، يحافظ على الطراز المعمارى والتاريخ الثقافى المميز للإسكندرية.

وكان التصميم الحالى لبوابة الرسوم قد أحدث غضبا شعبيا وجدلا بين المواطنين السكندريين، الذين أجمع غالبيتهم على استهجان التصميم الجديد للبوابة، الذى يحمل شكل أسطوانة معدنية مقارنة بالشكل القديم الذى يحمل الطراز الرومانى المعمارى، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أثريون أن البوابة القديمة ليس لها قيمة أثرية وأنشأت فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق.

وأصدرت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية" بيانا أشارت فيه إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التى يفاجئ بها المسئولون الشعب السكندرى بأعمال إنشاء دون المستوى، لعل أبرزها فى الفترة الأخيرة أعمال "التجميل والتطوير" بمحطة الرمل.

وطالبت بأن يتم إسناد تصميم البوابة وتنفيذها للمتخصصين فى إطار تنافسى شفاف يضمن الحصول على أفضل النتائج التصميمية ومواصفات التنفيذ، بدلا من الاستمرار فى إهدار أموال طائلة فى أعمال يراها الكثيرون قبيحة ولا يرضى عنها المواطنون.

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مصر 365