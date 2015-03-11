تبرئة عز من التوأمين وزينة ترد

قامت نيابة الأسرة بمدينة نصر اليوم الثلاثاء بإصدار تقريراً مبدئياً يعفي الفنان أحمد عز من نسب توأمي الفنانة زينة له، حيث أوصت النيابة برفض دعوى إثبات نسب الطفلين للفنان أحمد عز.

وأشارت النيابة في رفضها للدعوى المقامة من زينة ضد أحمد عز إلى أن الأدلة ليست كافية لإثبات الدعوى، على أن ترفع النيابة التقرير للمحكمة للبت في الأمر في الجلسة المحدد لها 26 مارس الجاري.

وعن رد فعل زينة، توجهت على الفور إلى مكتب النائب العام لتختصم نيابة الأسرة، وقام محاميها محمد الدكر بتقديم مذكرة توضيحية يشير فيها إلى أن رأي نيابة الأسرة مخالف للقانةن وهو مجرد رأي استشاري غير ملزم وغير مؤثر في مجرى القضية، بحسب جريدة الشروق المصرية.

وفي أول رد فعل للفنانة زينة بعد تبرئة محكمة الأسرة الفنان أحمد عز من نسب طفليها، قامت زينة بنشر صورة لأحمد عز على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وكتب تعليقاً على الصورة قالت فيه:

"في ناس مش فاهمة في القانون بتقول إن أبو الولاد اللي في الصورة ده النيابة حكمتله والحقيقة إن رأي النيابة ده غير ملزم بالمرة ورأيها استشاري بس وأن المحكمة لسة ماحكمتش في القضية، واحنا مستنيين الحكم العادل وإن ربنا فوق الجميع وهو اللي هايحكم لنا بإذن الله".