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كاتي بيري تتوجه إلى الصين الشهر المقبل

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الثلاثاء 10-03-2015 03:03

تتوجّه النجمة العالمية Katy Perry خلال الشهر المقبل إلى الصين لإحياء حفلات عدة بين نيسان وأيار المقبلين، ضمن جولتها العالمية التي تحمل عنوان "بريسماتيك وورلد"، والتي تشمل طوكيو وجاكرتا ومانيلا وسنغافورة وبانكوك.

 

ومن المتوقع أن تجري الحفلة الأولى في 18 نيسان المقبل في "سبورتس أرينا" في مدينة كانتون، لتليها حفلة في شنغهاي يومي 21 و22 من الشهر نفسه، قبل أن تتوجّه Katy ، بعد أسبوع، إلى تايوان لإحياء حفلة أخرى، في طريقها إلى "ماكاو"، حيث تُقيم احتفالين يومي الأول والثاني من أيار المقبل.

 

وفي هذا السياق، أعربت النجمة عن حماسها لأنّ الجولة المشار إليها ستتضمّن بعض الأماكن المفضّلة لديها، إلى جانب مناطق لم يُسبق لها أن زارتها.

 

يُذكر أنّ النجمة Katy Perry كانت قد أحيت حفلة خلال العام الماضي في العاصمة بكين بصحبة الأوركسترا الوطنية الصينية.

 

 

 

 

 

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