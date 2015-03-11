هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها وتشكر الله على وجود المحبين في حياتها

احتفلت النجمة اللبنانية هيفا وهبي بعيد ميلادها، وتلقت العديد من التهاني والأمنيات السعيدة من أصدقائها ومحبيها.

وأبرز من عايد هيفا كان الفنان فارس كرم والفنان جو أشقر والفنانة أحلام ومقدم البرامج رجا ناصر الدين والماكيور بسام فتّوح.

فكتب فارس كرم تغريدة وجهها لهيفا قال فيها: "هيفا وهبي وين ما بتكوني بكون الفرح وبتكون البسمة و بيكون العيد ... عقبال ١٠٠ سنة"؟، أما أحلام فعايدت هيفا أيضاً: "كل عام والجمال بخير كل عام وهيفاء وهبي بخير كل عام وأنتي من نجاح إلى نجاح و فاقعه مرارتهم يا أغلا هيفاء"

بدورها، كتبت هيفا تغريدة على "توتير"، قالت فيها إنها تحب كل جمهرها، وشكرتهم على الهدايا والأماني التي تلقتها منهم، وشكرت الله على وجود أشخاص في حياتها يحبونها ويهتمون بها.